جبهة العمل الإسلامي في ذكرى “وعد بلفور”: ما ضاع حق وراءه مطالب

أكدت جبهة “العمل الإسلامي” في الذكرى ال 108 على “وعد بلفور المشؤوم” ان “ما ضاع حق وراءه مطالب ووراءه شعب مكافح مجاهد كالشعب الفلسطيني الصامد الصابر الأبي ، والرافض بجهاده ومقاومته وتضحياته لكل أشكال تضييع وتمييع وتصفية قضيته العادلة المحقة ، سواء من الأعداء أو من الأشقاء والأقربين الذين نسوا فلسطين وتناسوها وباعوها على أعتاب الخيانة والتطبيع المشؤوم ، تماما كما تراكمت بنود ومفاعيل الوعد المشؤوم منذ عام 1917 وإلى يومنا هذا” .

وأشارت الجبهة في هذه “الذكرى الأليمة” إلى “أن الحق لا يسقط بتقادم الزمن ، ولا بمحاولة صرف النظر عن القضية بشتى الوسائل الخبيثة المحرمة ، ولا بتوجيه تآمري خاطئ شيطاني ومدروس للأجيال الفلسطينية الصاعدة ، والتي تعاقبت منذ أكثر من مائة عام ، وحاول الأعداء غسل أدمغتهم لينصرفوا وليصرفوا النظر عن وطنهم الأم ” فلسطين الحبيبة ” ، بل كان اللافت والمميز ، وغير المحسوب ومتوقع أن يقوم الجيل الثالث والرابع وينتفض بسلسلة عمليات بطولية رائدة ضد المحتلين الصهاينة الغاصبين المجرمين ، والتي توجت عام 2023 بعملية ” طوفان الأقصى ” المباركة نصرة للقدس الشريف ، ودفاعا عن الحرمات والمقدسات”.

ونبهت الجبهة إلى خطورة “ما يحاك للقضية الفلسطينية من جديد ، وخطورة الدعوات المتصاعدة لتصفية القضية وإنهائها ، وتهجير الشعب الفلسطيني من جديد ، وخصوصا بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار الهش في غزة العزة ، والذي يخرقه العدو الإسرائيلي يوميا”.