الإثنين   
   03 11 2025   
   12 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 15:40
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    جبهة العمل الإسلامي في ذكرى “وعد بلفور”: ما ضاع حق وراءه مطالب

      أكدت جبهة “العمل الإسلامي” في الذكرى ال 108 على “وعد بلفور المشؤوم” ان “ما ضاع حق وراءه مطالب ووراءه شعب مكافح مجاهد كالشعب الفلسطيني الصامد الصابر الأبي ، والرافض بجهاده ومقاومته وتضحياته لكل أشكال تضييع وتمييع وتصفية قضيته العادلة المحقة ، سواء من الأعداء أو من الأشقاء والأقربين الذين نسوا فلسطين وتناسوها وباعوها على أعتاب الخيانة والتطبيع المشؤوم ، تماما كما تراكمت بنود ومفاعيل الوعد المشؤوم منذ عام 1917 وإلى يومنا هذا” .

      وأشارت الجبهة في هذه “الذكرى الأليمة” إلى “أن الحق لا يسقط بتقادم الزمن ، ولا بمحاولة صرف النظر عن القضية بشتى الوسائل الخبيثة المحرمة ، ولا بتوجيه تآمري خاطئ شيطاني ومدروس للأجيال الفلسطينية الصاعدة ، والتي تعاقبت منذ أكثر من مائة عام ، وحاول الأعداء غسل أدمغتهم لينصرفوا وليصرفوا النظر عن وطنهم الأم ” فلسطين الحبيبة ” ، بل كان اللافت والمميز ، وغير المحسوب ومتوقع أن يقوم الجيل الثالث والرابع وينتفض بسلسلة عمليات بطولية رائدة ضد المحتلين الصهاينة الغاصبين المجرمين ، والتي توجت عام 2023 بعملية ” طوفان الأقصى ” المباركة نصرة للقدس الشريف ، ودفاعا عن الحرمات والمقدسات”.

      ونبهت الجبهة إلى خطورة “ما يحاك للقضية الفلسطينية من جديد ، وخطورة الدعوات المتصاعدة لتصفية القضية وإنهائها ، وتهجير الشعب الفلسطيني من جديد ، وخصوصا بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار الهش في غزة العزة ، والذي يخرقه العدو الإسرائيلي يوميا”.

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين جريمة لن توقف مقاومة الاحتلال

      لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين جريمة لن توقف مقاومة الاحتلال

      وزارة الصحة اللبنانية: ارتقاء شهيد في غارة العدو الاسرائيلي على عيتا الشعب جنوب لبنان

      وزارة الصحة اللبنانية: ارتقاء شهيد في غارة العدو الاسرائيلي على عيتا الشعب جنوب لبنان

      صحة غزة: ارتفاع اجمالي ضحايا العدوان الصهيوني إلى 238 شهيداً منذ وقف اطلاق النار في الحادي عشر من تشرين الأول 

      صحة غزة: ارتفاع اجمالي ضحايا العدوان الصهيوني إلى 238 شهيداً منذ وقف اطلاق النار في الحادي عشر من تشرين الأول 