    دولي

    الصين تنفي إجراء تجارب نووية بعد اتهامات ترامب

      سارعت الصين اليوم الاثنين إلى نفي اختبارها أسلحة نووية بعدما اتهمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإجراء تجارب تحت الأرض دون الإعلان عنها.

      وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ إن “الصين لطالما امتثلت إلى مسار التنمية السلمية، واتبعت سياسة عدم استخدام الأسلحة النووية أولا، وأبقت على إستراتيجية نووية تقوم على الدفاع عن النفس، وامتثلت إلى التزامها تعليق التجارب النووية”.

      وجاء نفي بكين بعد اتهام الرئيس الأميركي دونالد ترامب روسيا والصين بإجراء تجارب نووية سرية تحت الأرض، ملوحا بإمكانية أن تعتمد بلاده المسار نفسه.

      وخلال مقابلة مع برنامج “60 دقيقة” على قناة “سي بي إس” الليلة الماضية قال ترامب إن “روسيا تجري تجارب، والصين تجري تجارب، لكنهما لا تتحدثان عنها”.

      وأضاف أنه “لا يريد أن تكون بلاده الدولة الوحيدة التي لا تجري تجارب نووية، مشيرا إلى أن كوريا الشمالية وباكستان تنضمان أيضا إلى قائمة الدول التي تقوم باختبارات على ترساناتها النووية.

      المصدر: وكالات

