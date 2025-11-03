بقائي: لن نتخلى عن حقوقنا المشروعة… وأهم عوامل انتشار أسلحة الدمار الشامل هي الدول المالكة لتلك الأسلحة

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم الاثنين، أن إيران “لن تتخلى عن حقوقها المشروعة من طرف واحد في أي مفاوضات”، قائلاً إنه “على الأطراف المقابلة أن تدرك أن لإيران حقوقاً غير قابلة للإنكار”.

وعن الجهود المصرية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال بقائي إنه “ليس أمراً جديداً أن تقوم وساطات مختلفة بالتواصل معنا، فهم يسعون عادة للاستماع إلى وجهات نظر الطرفين”، موضحاً أن هذه الاتصالات لا ترقى إلى مستوى تشكيل وساطة حقيقية.

هذا وانتقد بقائي عزم فرنسا والولايات المتحدة على إجراء اختبار نووي قائلاً إن “هذه المواقف منافقة تماماً؛ فمن جهة يبدون قلقهم تجاه انتشار الأسلحة النووية ويمارسون الضغوط على برنامج دولة ذات طابع سلمي، ومن جهة أخرى ينتهكون التزاماتهم المنصوص عليها في معاهدة حظر الانتشار النووي وسائر المعاهدات الخاصة بنزع السلاح، وهذا مؤسف للغاية”.

وأضاف أن “أهم العوامل في انتشار أسلحة الدمار الشامل هي الدول المالكة لتلك الأسلحة، وفي مقدمتها أمريكا وفرنسا”.

من جهة ثانية، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن “لبنان يمتلك الحق الكامل في الدفاع عن نفسه، ويجب أن تتوفر له الوسائل اللازمة لتحقيق ذلك”.

وقال، خلال مؤتمر صحافي، إن “التهديدات ضد لبنان مستمرة؛ فقد ارتكب الكيان الصهيوني أكثر من خمسة آلاف خرق لوقف إطلاق النار”، مشدداً على أن “هذه التهديدات والإجراءات تمثل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي، لكن الكيان لا يبالي بذلك”.

المصدر: مهر