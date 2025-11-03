ميشوستين: التعاون بين روسيا والصين يتطور رغم تقلبات الوضع الدولي

أكد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن التعاون الاقتصادي بين روسيا والصين يتعزز بغض النظر عن ظروف عدم الاستقرار التي يشهدها العالم.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها ميشوستين بحضور نظيره الصيني رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، خلال الاجتماع الدوري الثلاثين لرئيسي حكومتي روسيا والصين في مدينة هانغتشو الصينية اليوم الاثنين.

وقال رئيس الوزراء الروسي: “على الرغم من الاضطرابات التي تشهدها السياسة والاقتصاد العالميان، فإن التعاون بين روسيا والصين يتعزز. نحن نطلق مشاريع كبيرة جديدة تشمل تطوير حقول النفط والغاز، وإنتاج معدات عالية التقنية، والتعاون في مجال الطاقة، والطاقة النووية السلمية، واستكشاف الفضاء والقمر، وتنفيذ برامج مشتركة في صناعتي الطائرات والسيارات، وتطوير ممرات النقل، والعمل في ظروف القطب الشمالي القاسية”.

وأعرب ميشوستين عن أمله بأن تشهد السياحة بين روسيا والصين نموا ملحوظا مقارنة بمستويات العام 2024 بعد إلغاء نظام التأشيرات الصينية للمواطنين الروس، وأضاف أن السلطات الروسية من جانبها تعمل على تفعيل نظام السفر دون تأشيرة للسياح القادمين من الصين.

وأشار رئيس الوزراء الروسي إلى أن صيغة اجتماعات رئيسي الحكومتين، المعتمدة منذ 30 عاما تعتبر فريدة من نوعها، وتشكل دليلا على ديمومة وموثوقية واستمرارية العلاقات الروسية الصينية التي تحمل طابع الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي.

وووجه ميشوستين دعوة إلى نظيره الصيني لزيارة موسكو للمشاركة في اجتماع مجلس رؤساء حكومات الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون المزمع عقده في منتصف نوفمبر الحالي.

من جانبه، أكد لي تشيانغ استعداد الصين لتعزيز الحوار الاستراتيجي و”تطوير التعاون في جميع المجالات من أجل حماية مصالحنا التنموية والأمنية بشكل أكثر فعالية في ظل ما يشهده الوضع الدولي حاليا من تغيرات جوهرية”.

المصدر: موقع روسيا اليوم