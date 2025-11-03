المتحدثة باسم الخارجية الصينية: مستعدون للحفاظ على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ اليوم الاثنين أن الصين مستعدة للعمل مع الدول الأخرى لدعم سلطة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

وقالت نينغ في مؤتمر صحفي عندما طلب منها التعليق على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: “نحن مستعدون للعمل مع جميع الأطراف لدعم سلطة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وضمان نزع السلاح النووي الدولي”.

وأضافت أن الصين بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي ودولة مسؤولة تمتلك أسلحة نووية، تلتزم بمسار التنمية السلمية، وتتبع سياسة عدم الاستخدام الأول، وتلتزم باستراتيجية نووية دفاعية، وتلتزم بشكل صارم بالتزامها بتعليق التجارب النووية.

وتابعت: “نأمل أن تمتثل الولايات المتحدة أيضا بأمانة لالتزاماتها بموجب معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وتعليق التجارب النووية، وأن تتخذ إجراءات ملموسة لدعم نظام نزع السلاح النووي ومنع الانتشار الدولي، فضلا عن الحفاظ على التوازن والاستقرار الاستراتيجي العالمي”.

المصدر: روسيا اليوم