ترامب: قد تكون هناك قوات أميركية على الأرض في نيجيريا أو ضربات جوية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن “الجيش الأميركي قد ينشر قوات في نيجيريا أو ينفذ ضربات جوية” لوقف ما وصفه بأنه “قتل أعداد كبيرة من المسيحيين” في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

وعندما سُئل ترامب عما إذا كان يتصور إرسال قوات برية أو ضربات جوية إلى نيجيريا، قال للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية :”إنهم يقتلون أعداداً قياسية من المسيحيين في نيجيريا… يقتلون المسيحيين بأعداد كبيرة جداً، لن نسمح بحدوث ذلك”.

وكان ترامب أدلى بهذه التعليقات، مساء أمس الأحد، أثناء عودته إلى واشنطن بعد عطلة نهاية الأسبوع التي قضاها في منزله في فلوريدا.

يذكر أن ترامب هدّد، يوم السبت الماضي، بالتحرك عسكرياً ضد نيجيريا إذا فشلت الأخيرة باتخاذ إجراءات صارمة ضد “قتل المسيحيين”، وفق زعمه.

وجاء هذا التهديد بعد يوم من إعادة إدارته نيجيريا إلى قائمة “الدول المثيرة للقلق بشكل خاص”، إلى جانب كل من الصين وميانمار وكوريا الشمالية وروسيا وباكستان، التي تقول واشنطن إنها “تنتهك الحريات الدينية”.

المصدر: مواقع