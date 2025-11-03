اعتداءات إسرائيلية متواصلة على أطراف كفرشوبا وزفتا

شهدت أطراف مزرعة “بسطره” ومنطقة “عزراييل” قرب بلدة كفرشوبا تعرضاً لإطلاق الرصاص والقنابل من جهة موقع قوات العدو الإسرائيلي المتمركز في “الرمثا”، بحسب ما أفاد مراسل المنار.

كما أشار مراسلنا إلى أن موقع “السماقة” الإسرائيلي المعادي استهدف صباح اليوم الأطراف الجنوبية لبلدة كفرشوبا برشقات من الأسلحة الرشاشة المتوسطة.

وفي سياق متصل، أغار الطيران المسيّر الإسرائيلي مساء أمس على الأوتوستراد الرئيسي في بلدة زفتا.

كما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قذائف ضوئية في المرتفعات الشرقية لبلدة شبعا. والقت طائرة إسرائيلية معادية قنبلة على جرافة في مدينة الخيام.

وفي اعتداء آخر، أطلق العدو الإسرائيلي قذيفة حارقة عند الأطراف الجنوبية لبلدة عيترون.

المصدر: موقع المنار