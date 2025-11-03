الإثنين   
   03 11 2025   
   12 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 09:35
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    اعتداءات إسرائيلية متواصلة على أطراف كفرشوبا وزفتا

      شهدت أطراف مزرعة “بسطره” ومنطقة “عزراييل” قرب بلدة كفرشوبا تعرضاً لإطلاق الرصاص والقنابل من جهة موقع قوات العدو الإسرائيلي المتمركز في “الرمثا”، بحسب ما أفاد مراسل المنار.

      كما أشار مراسلنا إلى أن موقع “السماقة” الإسرائيلي المعادي استهدف صباح اليوم الأطراف الجنوبية لبلدة كفرشوبا برشقات من الأسلحة الرشاشة المتوسطة.

      وفي سياق متصل، أغار الطيران المسيّر الإسرائيلي مساء أمس على الأوتوستراد الرئيسي في بلدة زفتا.

      كما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قذائف ضوئية في المرتفعات الشرقية لبلدة شبعا. والقت طائرة إسرائيلية معادية قنبلة على جرافة في مدينة الخيام.

      وفي اعتداء آخر، أطلق العدو الإسرائيلي قذيفة حارقة عند الأطراف الجنوبية لبلدة عيترون.

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الإثنين 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2025

      عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الإثنين 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2025

      إخماد حريق في بلدة عندقت العكارية شمال لبنان

      إخماد حريق في بلدة عندقت العكارية شمال لبنان

      الاعتداءات الصهيونية على الجنوب تتواصل…وغارة إسرائيلية على الطريق بين زفتا والنميرية

      الاعتداءات الصهيونية على الجنوب تتواصل…وغارة إسرائيلية على الطريق بين زفتا والنميرية