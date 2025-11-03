إيران تطور أرزًا هجينًا مقاومًا للجفاف بالتعاون مع الصين

أعلن نائب وزير الجهاد الزراعي الإيراني غلام رضا كل محمدي، عن إنشاء مركز مشترك لأبحاث الأرز بين إيران والصين، مضيفا أن هذا المركز يهدف إلى تطوير أصناف هجينة مقاومة للجفاف بإنتاجية تزيد عن 6 أطنان للهكتار، كما سيتم استيراد أصناف جديدة من قصب السكر الصيني بضعف إنتاجية هذه الأصناف إلى البلاد.

وفي معرض العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية، قال محمدي: “على الرغم من الادعاءات بأن قطاع الأغذية غير خاضع للعقوبات، إلا أنه منذ إعادة فرض العقوبات عام 2018، غادرت العديد من المؤسسات الدولية العاملة في مجال البحث والتطوير في القطاع الزراعي، باستثناء منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، إيران، وانخفض التعاون العلمي والبحثي وتوفير الأصول الوراثية والأصناف.

وأضاف محمدي : “هذه الظروف لم توقفنا، ويجري السعي إلى التعاون العلمي، بما في ذلك مع الصين، والذي تم النظر فيه شكل مذكرة تفاهم مدتها 25 عامًا”.

وصرح كل محمدي أنه عقب زيارات متبادلة لمسؤولين من البلدين، صدرت تصاريح لإرسال باحثين إيرانيين إلى الصين، حيث بموجب هذه الاتفاقية، سيتم تدريب ستة باحثين إيرانيين شباب على نفقة الحكومة الصينية في دورات متقدمة في تربية البذور في مجالات البستنة، والبذور الزيتية، والقمح، والأرز، والبطاطس، وبذور اللفت، ونباتات الزينة.

المصدر: وكالة مهر