الاعتداءات الصهيونية على الجنوب تتواصل…وغارة إسرائيلية على الطريق بين زفتا والنميرية

واصل العدوّ الإسرائيلي اعتداءاته على المناطق الجنوبية، حيث أفاد مراسل المنار بأنّ مسيرة معادية استهدفت الطريق بين بلدتي زفتا والنميرية في جنوب لبنان، ما استدعى استنفار للدفاع المدني وعناصر البلديات لتفقد المكان.

وفي عيترون، أطلق العدوّ قذيفة حارقة باتجاه الأطراف الجنوبية للبلدة، ما أدى إلى اندلاع حريق محدود في الأعشاب، قبل أن تعمل فرق الإطفاء على السيطرة عليه.

كما قامت قوات الاحتلال بإطلاق عدداً من القذائف الضوئية في المرتفعات الشرقية لبلدة شبعا.

تأتي هذه الاعتداءات في سياق الخروقات الإسرائيلية المتواصلة للسيادة اللبنانية، وسط صمت دولي إزاء الانتهاكات اليومية التي تطال المدنيين والأراضي اللبنانية.

المصدر: موقع المنار