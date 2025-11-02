الأحد   
   02 11 2025   
   11 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 21:59
    عربي وإقليمي

    الاحتلال الإسرائيلي يقيم بؤرة استيطانية على أراضي بلدة عناتا شمال القدس المحتلة

    أقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، بؤرة استيطانية صهيونية جديدة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في بلدة عناتا شمال القدس المحتلة.

    وأفادت مصادر فلسطينية بأن “قوات الاحتلال ترافقها جرافة اقتحمت البلدة، وشرعت بتجريف مساحات شاسعة من الأراضي، ونصبت كرفانات وخيم وغرف متنقلة، ورفع جنود الاحتلال علم الهيكل المزعوم في المكان”.

    ولفتت المصادر إلى أنه “قبل ثلاثة أيام، استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على 5 دونمات و856 مترًا من أراضي المواطنين من بلدة عناتا من خلال أمر عسكري تحت مسمى أوامر وضع يد”.

    وقالت المصادر إن “الاحتلال يهدف لإنشاء شارع استيطاني يربط مستعمرة نفي برات بشارع رقم 437، والأمر موقع بتاريخ 18 آذار 2025، ويسري حتى تاريخ 31 كانون الأول 2027”.

    وتشير المعطيات إلى أنه منذ مطلع عام 2025 أصدرت سلطات الاحتلال ما مجموعه 54 أمرًا عسكريًا لأغراض وضع يد على الأراضي الفلسطينية.

    المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام

