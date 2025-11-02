الأحد   
    لبنان

    المقداد: المقاومة والشعب اللبناني لن يرفعا راية الاستسلام أمام التهديدات الأميركية والإسرائيلية

      قال عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي المقداد إنّ “هناك الكثير من التهديدات الأميركية والإسرائيلية، ‏لكنّنا نعلم أنّ الهدف منها هو دفع لبنان إلى رفع راية الاستسلام، وهذا لن يحدث”.‏

      وجاء كلام المقداد، الأحد، في كلمةٍ خلال رعايته حفل تخريج الدورات الصيفية لحفظ القرآن الكريم في مقام السيدة خولة (ع) في بعلبك، الذي نظمته جمعية القرآن الكريم للتوجيه والإرشاد في منطقة بعلبك والبقاع، ‏بمناسبة تخريج طلاب الدورات الصيفية لعام 2025، بحضور حشدٍ من العلماء والفعاليات الدينية والثقافية والاجتماعية وأهالي الطلاب.‏

      وأضاف المقداد “الأميركي هو العدوّ الأول، فمن دون أميركا لا إسرائيل ولا قصف ولا شهداء، أمّا ‏من يلتقي مع الطروحات الأميركية والإسرائيلية فهو لا يريد الخير للبنان”، وشدّد على أنّ “الولايات المتحدة الأميركية هي العدوّ الأول للبنان والمنطقة”، مؤكّدًا أنّ “المقاومة ‏والشعب اللبناني لن يرفعا راية الاستسلام أمام التهديدات الأميركية والإسرائيلية”.

      وتابع المقداد “نقول بوضوح: المقاومة باقية، تدافع عن أهلها وعن هذا البلد واستقلاله، ولبنان الرسمي ‏والشعبي والمقاومة اليوم في موقعٍ واحدٍ للدفاع عن الوطن، وهذا ما يجعل لبنان قويًّا بشعبه وجيشه ‏ومقاومته”.‏

      المصدر: العلاقات الاعلامية في حزب الله

