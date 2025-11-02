الأحد   
   02 11 2025   
   11 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 18:44
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    حزب الله وجماهير المقاومة يشيّعون الشّهيد إبراهيم رسلان في كونين

      بالهُتافات والصّرخات المندّدة بأميركا وإسرائيل، والمناصرة لغزّة وفلسطين، والمتمسّكة بالنّهج الحسينيّ المقاوم، شيّع حزب الله وجماهير المقاومة وبلدة كونين الجنوبية، الشّهيد السّعيد على طريق القدس المجاهد إبراهيم محمود رسلان “ابو جعفر”، بمسيرة حاشدة وبمشاركة لفيف من العلماء، شخصيّات وفعّاليّات إلى جانب عائلة الشّهيد وعوائل شهداء، وحشود لبّت نداء الوفاء لدماء الشهداء.

      وتقدّمت مسيرة التّشييع سيّارات إسعاف تابعة لمديريّة جبل عامل الأولى في الدّفاع المدنيّ – الهيئة الصّحّيّة الإسلاميّة، وجابت شوارع البلدة وصولاً إلى جبّانتها، قبل أن يُصلّى على الجثمان الطّاهر الذي ووري في ثرى بلدته إلى جانب من سبقه من السعداء.

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      حكاية بطل… مصطفى الزين سطور من المجد المقاوم

      حكاية بطل… مصطفى الزين سطور من المجد المقاوم

      الهرمل تستضيف المؤتمر الطبي التاسع برعاية وزير الصحة العامة

      الهرمل تستضيف المؤتمر الطبي التاسع برعاية وزير الصحة العامة

      نواف سلام يتلقى من القاهرة رسالة دعم لاستقرار لبنان وإعمار الجنوب

      نواف سلام يتلقى من القاهرة رسالة دعم لاستقرار لبنان وإعمار الجنوب