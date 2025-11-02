الأحد   
    عربي وإقليمي

    تدهور خطير في أوضاع الأسرى الفلسطينيين داخل سجن مجيدو ونداءات لتدخل دولي عاجل

      تشهد أوضاع الأسرى في سجن مجيدو تدهوراً متواصلاً منذ بدء سريان وقف إطلاق النار منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفقاً لتقارير هيئة شؤون الأسرى ومكتب إعلام الأسرى.

      وأكدت الهيئة أن الأسرى يواجهون ظروفاً معيشية وصحية سيئة وغير مسبوقة، ويتعرضون بشكل متكرر للقمع والضرب، مع نقلهم بين الغرف دون إنذار مسبق.

      وبحسب الهيئة، فإن “الفورة” لم تعد منتظمة، ولم توزع الملابس الشتوية حتى الآن رغم موجة البرد، في ظل شبه انعدام الخدمات الصحية واقتصار الاستحمام على أوقات الفورة فقط.

      كما أشار التقرير إلى تراجع كبير في جودة وكمية الطعام، مع نقص حاد في مواد النظافة الأساسية، بالإضافة إلى إصابات بالرصاص الحي في صفوف الأسرى.

      واعتبرت هيئة شؤون الأسرى أن ما يجري يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الأسرى، مطالبة بتدخل دولي عاجل يضمن توفير ظروف احتجاز إنسانية للأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال.

      من جهته، قال مكتب إعلام الأسرى إن ما يحدث في سجن مجيدو يندرج في إطار سياسة انتقام ممنهجة تهدف إلى إذلال الأسرى وكسر إرادتهم عبر الحرمان والقمع والعقاب الجماعي.

      وندّد المكتب بإطلاق النار على الأسرى وحرمان المصابين من العلاج، معتبراً أن هذه الأفعال تُعد جرائم حرب تستوجب تدخلاً دوليًا سريعاً ومحاسبة المسؤولين.

      المصدر: موقع المنار

      فصائل المقاومة الفلسطينية: وعد بلفور جريمة تاريخية لا تُغتفر والوحدة الوطنية طريق التحرير

      نسف منازل وغارات إسرائيلية على غزة وتحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية

      “الأونروا”: تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عقد