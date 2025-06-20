لبنان

عمار خلال وقفة تضامنية مع إيران في الضاحية : جذورها ليست هشة بل متجذرة في عمق التاريخ



نظم “حزب الله” وقفة تضامنية مع الشعب الإيراني وقيادته أمام مجمع القائم في الضاحية الجنوبية، “تنديدا بالعدوان الإسرائيلي الأميركي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ورفضا للتوحش الصهيوني ومجازره المتنقلة من غزة إلى إيران”.

شارك في الوقفة عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي عمار، مسؤول منطقة بيروت في “حزب الله” حسين فضل الله، علماء دين وشخصيات وحشد من الأهالي.

عمار

بداية تلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، ثم تشابكت أيادي الحاضرين وقرأ “دعاء الوحدة” الذي يؤكد في على “الوحدة والتضامن والتكاتف بين المسلمين في مواجهة التحديات”، تلاه النشيدان الوطنيان اللبناني والإيراني ونشيد “حزب الله”، قال بعدها النائب علي عمّار باسم الحزب: “لقد تكالب الاستكبار العالمي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية وربيبتها إسرائيل مستهدفين القلعة المحمدية العلوية الشماء، متوهّمين أنهم يستطيعون النيل من جذورها وصلابتها ووجودها وحضورها، ولكنهم لا يعلمون أن جذور هذه الدولة المباركة ليست جذورا هشّة، وإنما جذور متجذرة في عمق التاريخ، تستمد شرايينها من عبق الرسالة المحمدية ومن نهج الإمامة العلوية”.

أضاف: “إننا في هذه اللحظة نجدد بيعتنا لقائدنا مستلهمين من الله سبحانه وتعالى النصر والثبات، ونقول لكل اللبنانيين، إننا حينما نجتمع الآن للدفاع عن مرجع من مراجع المسلمين في العالم، وعن قائد من قادة الأحرار والشرفاء في العالم، إنما نستحضر في ذلك كل الأحرار والشرفاء والقضايا التي تعنينا في الحاضر والمستقبل”.

الموسوي

بدوره، قال إمام مجمع القائم (ع) السيد علي الموسوي: “إننا نعبّر وبأشد عبارات الإدانة والاستنكار، التعرّض للمرجعية الدينية العُليا الممثلة بسماحة آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي حفظه الله، فهي جريمة تضاف إلى سجل هذا العدو الحافل بالجرائم”.

اضاف: “على كافة أتباع الأديان والمذاهب ان يستنكروا لغة الاستكبار العالمي اليوم، الذي يتجرأ على المقامات الدينية، منطلقا بذلك من تعامله السلبي على كل من يخالفه”.

وتابع: “إننا أكثر إصرارا على التمسك بنهج هذا الولي والقائد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام