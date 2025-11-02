الأحد   
    لبنان

    الطقس غدا غائم جزئيا مع ارتفاع الحرارة مع رياح وضباب على المرتفعات

      توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الموسمية وارتفاع بنسبة الرطوبة فيتشكل الضباب في الفترة المسائية على المرتفعات كما تنشط الرياح أحيانا فترة قبل الظهر.

      وجاء في النشرة الآتي:

      الحال العامة: طقس خريفي مستقر ودافئ نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية.

      ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني في بيروت بين 17 و25، في طرابلس بين 14 و23 درجة وفي زحلة بين 8 و20درجة.

      الطقس المتوقع في لبنان

      الأحد: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة على الساحل ورياح ناشطة أحيانا.

      الإثنين: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الموسمية وارتفاع بنسبة الرطوبة فيتشكل الضباب في الفترة المسائية على المرتفعات كما تنشط الرياح أحيانا فترة قبل الظهر.

      الثلاثاء: غائم جزئيا بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل والتي تبقى أعلى من معدلاتها الموسمية مع احتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الجبلية فجرا.

      الأربعاء: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات.

      الحرارة على الساحل من 16 إلى 31 درجة، فوق الجبال من 10 إلى 27 درجة، في الداخل من 11 إلى 30 درجة.

      الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و30كم/س.

      الانقشاع: جيد.

      الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و65 %.

      حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى مائج.

      حرارة سطح الماء: 26°م.

      الضغط الجوي: 1019 HPA أي ما يعادل: 764 ملم زئبق.

      المصدر: الوكالة الوطنية

      المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان: لبنان يواجه أخطر أشكال الحرب الاستنزافية

      وزير الصحة يشيد بقرار رئيس الجمهورية تكليف الجيش التصدي لتوغلات الكيان الإسرائيلي

      العلامة فضل الله يشيد بالروح الوطنية التي يتحلى بها الجيش

