المكسيك | مقتل 23 شخصًا إثر انفجار بأحد المتاجر في شمال البلاد

قُتل 23 شخصًا على الأقل وأصيب 11 آخرين، إثر انفجار في أحد المتاجر بشمال المكسيك، وفق ما أفاد مسؤولون محليون.

وقال ألفونسو دورازو حاكم ولاية سونورا، في مقطع فيديو أثناء إعلانه عن حصيلة الضحايا “للأسف، عدد من الضحايا الذين عثرنا عليهم كانوا قاصرين”.

ولفت دورازو إلى أن الناجين يتلقون العلاج في مستشفيات مدينة هيرموسيلو حيث وقع الانفجار، وتابع “أمرت بإجراء تحقيق واسع وشفاف لتحديد أسباب الحادث ومعرفة المسؤولين عنه”.

ووقع الانفجار في متجر والدو بوسط المدينة، فيما استبعدت سلطات الأمن المحلية وقوع “هجوم” أو “حدث مرتبط بعمل عنيف” ضد المدنيين.

وقدمت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم في منشور على منصة إكس تعازيها “لأسر القتلى وأحبائهم”.