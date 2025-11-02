الشرطة البريطانية : 9 مصابين من أصل 10 جراء حادث الطعن على متن قطار حالتهم حرجة

أفادت شرطة النقل البريطانية بأنّ عشرة مصابين خضعوا للعلاج جراء حادث الطعن على متن قطار في شرق البلاد مساء السبت، مشيرة إلى أن تسعة منهم يُعتقد أنهم في حالة حرجة.

وأوضحت الشرطة، في بيان، أنه تم تصنيف عملية الطعن على أنها “حادث كبير”، مضيفة أن “شرطة مكافحة الإرهاب تساعد في التحقيق بينما نعمل على كشف جميع الملابسات”.

وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة البريطانية أنها أوقفت شخصين عقب حادث طعن على متن قطار في كامبريدجشاير في شرق البلاد، ما أدى إلى إصابة “عدد من الأشخاص” وحشد استجابة طارئة “واسعة النطاق”.

وقالت شرطة النقل البريطانية “نحن نستجيب لحادث في قطار متجه إلى هانتينغدون تعرض فيه العديد من الأشخاص للطعن”، مضيفة أنه “تم توقيف شخصين”.

وأفادت شرطة كامبريدجشاير بأنه “تم نقل عدد من الأشخاص إلى المستشفى”.

وقال شاهد عيان لصحيفة التايمز إنه رأى رجلا يحمل سكينا كبيرا و”الدماء في كل مكان”، بينما هرع الناس للاختباء في الحمامات.

ولفت إلى أن ركابا تعرضوا للدوس من آخرين أثناء محاولتهم الهرب، وسمع بعضهم يصرخون “نحن نحبك”.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على منصة اكس “إن الحادثة المروعة التي وقعت في قطار قرب هانتينغدون تثير قلقا كبيرا”، مضيفا “أفكاري مع كل المتضررين، وشكري لخدمات الطوارئ على استجابتهم”.

وأوصى ستارمر أي شخص في المنطقة ب”اتباع نصيحة الشرطة”، في حين أفادت وزيرة داخليته شابانا محمود عن إلقاء القبض على شخصين.