في ذكرى “طوفان الأقصى” و“أولي البأس”… يومٌ صحيّ مجاني دعمًا لفلسطين في مخيمات صور

في أجواء ذكرى معركة طوفان الأقصى ومعركة أولي البأس، وبهدف دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، نظّمت لجنة دعم المقاومة في فلسطين ولجان العمل في المخيمات بالتعاون مع الهيئة الصحية الإسلامية، يوماً صحياً مجانياً في مخيمات برج الشمالي، الرشيدية والبص في قضاء صور.

وشمل النشاط معاينة 1544 حالة طبية في اختصاصات متعددة، إلى جانب توزيع 1632 عيّنة دواء مجاناً على المرضى والمراجعين. كما تمّ إجراء تحويلات لفحوصات الماموغرافي ضمن حملة التوعية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، إضافة إلى نشاطات تثقيفية وتوعوية حول أهمية الفحص الدوري وطرق الوقاية والعلاج المبكر.

ويأتي هذا اليوم الصحي ضمن سلسلة أنشطة اجتماعية وصحية تهدف إلى التخفيف من معاناة أبناء المخيمات الفلسطينية، وتعزيز روح الصمود والمساندة للمقاومة في مواجهة العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني.

المصدر: موقع المنار