عز الدين: ما تقوم به أميركا من ضغط هدفه تحصيل الأثمان التي عجز عنها العدو في الميدان

اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين ان “كل ما تقوم به أمريكا اليوم من ضغطٍ وتضليلٍ ‏سياسي تحت عناوين براقة، الهدف منه أن يحصّلوا بالسياسة الأثمان التي عجز عنها العدو في الميدان، وأن ‏يهيمنوا ويسيطروا على المنطقة، تارةً من خلال التفاوض، وتارةً لأجل التطبيع، فنجدهم يزيّنون مساعيهم ‏باستخدام مصطلحات التفاوض التقني والعادي وغير المباشر وما شابه، إلا أن هذه الأمور لم تعد تنطلي على ‏أحد، فلبنان سيبقى وطنًا حرًا سيدًا مستقلًا عربيًا بهويته وانتمائه، ولن يستطيع أحد، طالما أن فينا دمٌ ينبض، أن ‏يجعلنا محميةً أمريكية أو مستوطنةً إسرائيلية على الإطلاق”.‏



وطالب النائب عز الدين الحكومة اللبنانية بأن تعود إلى دراسة الأولويات الوطنية اللبنانية بدقة، وهي التي ‏اعتمدتها في البيان الوزاري، ووضعت في مقدمتها معالجة الاعتداءات الإسرائيلية وملف البناء والإعمار، ولكنها ‏عادت ونسيت ذلك، خاصة بعد الجريمة التي ارتكبها العدو هنا في البياض وأدت إلى استشهاد الشقيقين الذين ‏نحيي ذكراهما اليوم حسن وحسين إبراهيم سليمان، وبعد الاعتداء الموصوف الذي ارتكبته إسرائيل في بلدة ‏بليدا، وهذا الموت المتنقّل من قرية إلى قرية ومن مدينة إلى مدينة.‏

وقال النائب عز الدين: أمام هذا الوضع الذي ‏لم يعد يُحتمل، على الدولة أن تؤمّن الحماية والرعاية لمواطنيها، وعلى هذه الحكومة أن تدعو لجلسة طارئة لدراسة ‏كل الخيارات المتاحة لردع العدو ووقف الاعتداءات والعدوان المستمر على لبنان بأي من السبل التي تستطيعها، ‏خاصة وأنها تملك علاقات دبلوماسية وسياسية مع أغلب الدول الحليفة أو الصديقة من أمريكية وغربية وعربية.‏

وسأل النائب عز الدين الحكومة اللبنانية لماذا لا تصدر قرارًا سياسيًا وطنيًا لقيادة الجيش اللبناني باتخاذ ‏الإجراءات اللازمة لصد هذه الاعتداءات، ولمنع هذا العدو من التمادي واستباحة السيادة اللبنانية؟

كلام عز الدين جاء في الاحتفال ‏التكريمي للشهيدين المجاهدين على طريق القدس حسن إبراهيم سليمان “أبو تراب” وحسين إبراهيم سليمان ‏‏”هادي” في بلدة البياض الجنوبية، بحضور النائب حسين ‏الجشي إلى جانب عائلة الشهيد، وفعاليات وشخصيات وعلماء دين وعوائل شهداء، وحشود من البلدة والقرى ‏المجاورة.‏

