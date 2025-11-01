وديع الخازن: نشهد تداولًا إعلاميًا غير مسؤول يعتمد على اختلاق أو تضخيم “مصادر”

اعتبر الوزير السابق وديع الخازن في بيان اننا “نشهد في الآونة الأخيرة تداولًا إعلاميًا غير مسؤول يعتمد على اختلاق أو تضخيم «مصادر» بهدف إحراج رئيس الجمهورية” مؤكدا ان “هذا الأسلوب لا يخدم الوطن، بل يزيد الانقسام ويضع الدولة في موقف ضعف أمام شركائها الدوليين، ويؤثر سلبًا على صدقية الرأي العام”.

وتابع: “إن ما أكّده رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بتكليف قائد الجيش العماد رودولف هيكل بالتصدي لأي اعتداء من الجيش الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية الجنوبية المُحرّرة، هو موقف واضح وصريح يعكس التزام الدولة بحماية سيادتها وأمن المواطنين. ولا بدّ من التذكير أنّ دعم الجيش واجب وطني، وأي محاولة لاستغلال الإعلام أو تضخيم «المصادر» لإثارة الفتن تعرقل الجهود الصادقة لتوحيد الموقف الوطني وحماية البلاد. فالحفاظ على الجيش ومؤسسات الدولة هو أساس حماية لبنان وسيادته واستقراره”.

ودعا إلى “توخي الدقة والمصداقية في نقل الأخبار في هذا الظرف الحسّاس، والاعتماد على الحقائق الموثوقة، لتجنب أي تضليل أو تأجيج غير مُبرر”.