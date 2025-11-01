“فايننشال تايمز”: ترامب يستخدم ورقة التجارب النووية لمساومة موسكو وبكين

ذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز” أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن استئناف التجارب النووية قد تكون محاولة للضغط على روسيا والصين.

وأضافت الصحيفة أن الهدف من هذه التصريحات قد يكون استخدام التجارب النووية كورقة نفوذ في المفاوضات الدولية، أكثر من كونها تحولا جوهريا في السياسة الأمريكية.

وأشارت إلى أن ترامب أعلن يوم الخميس أنه أصدر توجيهات لإجراء تجارب نووية “على قدم المساواة” مع الدول الأخرى التي تمتلك برامج مماثلة.

وقالت الصحيفة إن العودة للتجارب النووية تمثل “انعطافة كاملة” مقارنة بمواقف ترامب السابقة التي شدد فيها على أهمية مفاوضات نزع السلاح مع روسيا والصين.

واعتبر داريل كيمبال، المدير التنفيذي لمنظمة Arms Control Association، أن موقف ترامب متناقض وعكسي النتائج، محذرا من أن هذا القرار قد يفتح الباب لسلسلة من التجارب النووية لم يشهدها العالم منذ ربع قرن.

وحذرت عضو مجلس النواب الأمريكي عن ولاية نيفادا دينا تيتوس من أن هذه الخطوة تعرض الولاية لخطر الإشعاع وتدمير البيئة، معتبرة أن تصريحات ترامب تتعارض مع معاهدات الحد من التسلح ومنع انتشار الأسلحة النووية.

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن وقف التجارب النووية ما زال قائما، فيما شدد روبرت فلويد، الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، على أن أي تجارب نووية ستقوض الاستقرار والأمن الدوليين.

المصدر: مواقع