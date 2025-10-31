تصاعد الجدل حول طعون انتخابات بلدية طرابلس والنائب طه ناجي يحذر من “محاولات التلاعب بالنتائج”

وجّه النائب طه ناجي تحذيرًا في ظلّ تصاعد الجدل حول طعون انتخابات بلدية طرابلس من محاولات التلاعب بالنتائج عبر احتساب سبعة أقلام في منطقة التبانة مرتين، معتبرًا أن ما يجري يهدّد مصداقية العملية الانتخابية برمّتها.

وخلال مؤتمرٍ صحافي، كشف ناجي أنّ تقرير المستشار المقرّر لدى مجلس شورى الدولة تحدّث عن أقلامٍ لم تُدرج نتائجها في محضر لجنة القيد العليا، مؤكّدًا أنّ هذه الأقلام فُرزت فعليًا ضمن لجان أخرى بعد توزيع العمل بسبب ضغط الأقلام في لجنة التبانة.

وقال ناجي: “ليس منطقيًا أن تصدر لجنة القيد العليا نتائجها وفي سجلاتها أقلام بلا أرقام… هذا لم يحصل في تاريخ الانتخابات لا البلدية ولا النيابية.”

وأضاف أنّ الغرابة تكمن في أن القرار المقترح يصبّ لمصلحة مرشّحين في المرتبتين 29 و30، لا في مصلحة أول الخاسرين كما جرت العادة.

وشدّد ناجي على أنّ الجواب الفصل يبقى لدى وزارة الداخلية، داعيًا إيّاها إلى نشر محاضر اللجان الابتدائية كافة ومحضر لجنة القيد العليا كاملًا، ووضعها أمام الرأي العام لإسقاط أي التباس أو تلاعب محتمل.

وأكد أنّ مجلس شورى الدولة أمام مسؤولية تاريخية في الأخذ بالوقائع والمعطيات الدقيقة قبل إصدار قراره النهائي، حمايةً لنزاهة الانتخابات وصونًا لإرادة أبناء طرابلس.

المصدر: موقع المنار