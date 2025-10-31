الجمعة   
   31 10 2025   
   9 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 18:54
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    افتتاح سوق “أرضي 2025” في الضاحية الجنوبية: مساحة للصمود والإنتاج المحلي

      افتتح في الضاحية الجنوبية سوق أرضي للمونة والمنتوجات الزراعية والحرفية.

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      محمد حيدر يعلن من طرابلس: قانون العمل إلى تعديل يضمن حقوق العمال وكرامتهم

      محمد حيدر يعلن من طرابلس: قانون العمل إلى تعديل يضمن حقوق العمال وكرامتهم

      الشهيد حسين محمد مطوط… امتداد لعطاء عائلة قدّمت الدم فداءً للأرض والمقاومة

      الشهيد حسين محمد مطوط… امتداد لعطاء عائلة قدّمت الدم فداءً للأرض والمقاومة

      وقفة تضامنية في جبشيت دعمًا للأسرى اللبنانيين في سجون الاحتلال

      وقفة تضامنية في جبشيت دعمًا للأسرى اللبنانيين في سجون الاحتلال