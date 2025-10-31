الشيخ ماهر حمود : موقف رئيس الجمهورية مميز ومهم جدا والمشكلة ليس في سلاح المقاومة



لفت رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود في الموقف السياسي االأسبوعي الى ان “الموقف الذي تسرب عن لسان رئيس الجمهوريه بضروره التصدي للاعتداءات الاسرائيليه، بعد الاعتداء الذي وقع على بلديه بليدا، كان موقفا مميزا مهما جدا، ثم ما لبث ان علمنا ان الاميركي استنكر واكد انه لا يمكن ان يتم تغيير قواعد الاشتباك، ثم ان المبعوثين الاميركيين، يعلنون بكل وقاحة انهم لا يستطعيون تقديم أي ضمانة تمنع اسرائيل من الاعتداءات المستمرة، وكأنهم يطبقون المثل السائر عن الرغيف: “صحيح لا تقسم، ومقسوم لا تاكل وكل حتى تشبع”، كيف يمكن الاستمرار في هذا السياق؟

وأكد حمود “ان الحياه هذه هي للامتحان والاختبار والابتلاء وليست للتمتع والعلو، وقد تكون الدنيا جائزة للكافر على كفره (ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمٰن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون (33)) (الزخرف)”. وقال :”اننا نؤكد ان العداء للصهيونيه ومشاريعها، يستحيل ان ينتهي بتسليم السلاح كما يدعون، ولقد وضح ذلك مما يفعله الصهيوني في سوريا، حيث ان الاعتداءات لا تنتهي وكذلك قضم المناطق والاغتيالات، رغم كل التطمينات التي قدمها النظام الجديد، يريدون لأي طرف ان يأتي اليهم زاحفا على بطنه وعلى ركبتيه”.

وقال :”مختصر الكلام ، ان تسليم السلاح وتقديم كل التنازلات لن ينهي المخططات الصهيونيه التي تهدف لاذلالنا ومحونا عن الخريطه”.

وتوجه حمود الى “زاعمي ان المشكلة في السلاح”، وقال :” المشكله ليس سلاح المقاومه ولا موقفها ولا مؤيدوها، المشكله بكم انتم، يا ضعفاء النفوس، الذين تصدقون الصهيوني والاميركي، وتسيرون في ركبهم، غير آبهين بالتجارب المتراكمه التي تؤكد باليقين ان عذر الصهيونيه لكل ماهو شريف ولكل ما هو انساني يتعدى المقاومه وسلاحها وانفاقها ومواقفها… استفيقوا قبل فوات الاوان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام