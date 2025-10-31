الجمعة   
    لبنان

    بلدية سحمر تعلن تضامنها مع بليدا وتدين جريمة الاحتلال الإسرائيلي بحق أحد موظفي البلدية

      أعلنت بلدية سحمر، في بيان، عن تضامنها الكامل مع أهالي بلدية بليدا الجنوبية، مستنكرة الجريمة الغادرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أحد موظفي البلدية خلال أدائه واجبه البلدي.

      وأكدت البلدية وقوفها إلى جانب بليدا وأبنائها في هذا المصاب الجلل، منددةً بشدة بهذه الاعتداءات التي تعكس الوجه الحقيقي للاحتلال القائم على القتل والغطرسة. وعبّرت بلدية سحمر عن تعازيها الحارة لذوي الشهيد ولأهل البلدة، سائلةً الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يمنح أهله وبلدته الصبر والسلوان.

      وختمت البلدية بتأكيد موقفها الثابت: “سنبقى معاً… في الموقف والكرامة والثبات.”

      المصدر: موقع المنار

