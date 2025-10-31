فيديوغراف | السودان على مفترق طرق.. هل نحن أمام تقسيم جديد في المنطقة؟

مثّل سقوط مدينة الفاشر في السادس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر 2025 نقطة تحول حاسمة في الحرب السودانية المستعرة منذ نيسان/أبريل 2023، حيث أكمل الحدث سيطرة قوات الدعم السريع على إقليم دارفور بأكمله، وأعاد رسم خريطة النفوذ في البلاد بشكل يهدد بتقسيمها الفعلي إلى كيانين منفصلين.

ويأتي هذا التطور بعد حصار دام ثمانية عشر شهرًا ومعارك ضارية أسفرت عن استيلاء القوات الموالية لمحمد حمدان دقلو “حميدتي” على مقر قيادة الفرقة السادسة مشاة ومطار المدينة، في انتصار رمزي وميداني يمنحها زخمًا عسكريًا ونفسيًا كبيرًا.​

اعتراف البرهان بالانسحاب من الفاشر في كلمة تلفزيونية يوم الاثنين، مبررًا ذلك بـ”الحرص على حياة المواطنين وتجنيب المدينة مزيدًا من الدمار”، يعكس حجم الضغط العسكري الذي واجهته قوات الجيش السوداني، وإن حاول تقديم الانسحاب على أنه قرار تكتيكي مؤقت مع التعهد بـ”استعادة الأراضي والانتقام لشهداء الوطن”. لكن التحليلات العسكرية تشير إلى أن فقدان آخر معاقل الجيش في دارفور يمثل خسارة استراتيجية فادحة تحول دون أي محاولة لاستعادة السيطرة على الإقليم في المدى المنظور.​

لقراءة المقال كاملاً، اضغط هنا.

المصدر: موقع المنار