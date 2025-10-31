الجمعة   
    عربي وإقليمي

    عراقجي: أمريكا العنصر الاكثر خطورة للانتشار النووي في العالم

      علّق وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، على الأمر الصادر عن الرئيس الاميركي دونالد ترامب باستئناف تجارب الأسلحة النووية، قائلاً إن “اميركا هي العنصر الاكثر خطورة للانتشار النووي في العالم”.

      وفي تدوينة نشرها كتب عراقجي “بتغيير اسم “وزارة الدفاع” إلى “وزارة الحرب”، يستأنف الطرف المتنمر (اميركا) المجهز بالأسلحة النووية تجاربه على هذه الأسلحة مرة أخرى.”

      وتابع “هذا الطرف المتنمر نفسه يُصوّر البرنامج النووي السلمي الإيراني على أنه خطير، ويهدد بشن المزيد من الهجمات على منشآتنا النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الذرية؛ كل هذه الأفعال تُمثّل انتهاكًا سافرا للقانون الدولي”.

      وصرح وزير الخارجية أن “إعلان استئناف التجارب النووية عملٌ رجعي وغير مسؤول، ويشكل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين”، مشيراً إلى أنه “يجب على العالم أن يُحمّل الولايات المتحدة بالإجماع مسؤولية تطبيع انتشار هذه الأسلحة الشريرة”.

      المصدر: مهر

