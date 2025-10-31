الجمعة   
    كاتس يعلن إقالة المدعية العسكرية رغم استقالتها

    أعلن وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الجمعة، أنه قرر إقالة المدعية العامة العسكرية، ييفعات تومر ييروشالمي، وأنها لن تعود إلى تولي منصبها، عازياً ذلك إلى “خطورة وحساسية الشبهات ضدها”، في قضية تسريب شريط فيديو يظهر فيه تعذيب معتقل فلسطيني على أيدي خمسة جنود صهاينة في معتقل “سْديه تيمان” في النقب، في شباط/فبراير الماضي.

    لكن كاتس أعلن عن إقالة تومر ييروشالمي بعد أن قدمت استقالتها إلى رئيس أركان الجيش، إيال زامير، وموافقة الأخير على الاستقالة وإنهاء مهامها فورا، وفقا لبيان الجيش.

    ووفقا للشبهات، فإن النيابة العامة العسكرية ومسؤولين فيها، وبينهم تومر ييروشالمي، سربوا شريط الفيديو الذي يوثق تعذيب المعتقل الفلسطيني، كما يجري التحقيق في الاشتباه بأن النيابة العسكرية حاولت إخفاء تنفيذ التسريب “وبضمن ذلك تضليل المحكمة العليا في إطار التحقيق حول التسريب”، حسب مصادر العدو.

    ويشار إلى أن عناصر ما يُسمى اليمين المتطرف، وبينهم وزراء، حاولوا عرقلة محاكمة الجنود الخمسة وتظاهروا أمام المحكمة في القاعدة العسكرية “بيت ليد”. ونقلت صحيفة “هآرتس”، اليوم، عن مصدر في جهاز القضاء قوله، إن التحقيق في تسريب شريط الفيديو من شأنه التأثير على محاكمة الجنود الخمسة.

    المصدر: عرب 48

