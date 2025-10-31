واشنطن تضع فنزويلا في مرمى النيران وتحشد حاملات طائراتها

قال مسؤولون أمريكيون لصحيفة “وول ستريت جورنال” إن إدارة الرئيس دونالد ترامب حددت أهدافا محتملة في فنزويلا تشمل منشآت عسكرية يشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات.

وأوضح المسؤولون أن أي ضربات جوية محتملة تهدف إلى إرسال رسالة واضحة للزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو مفادها أن الوقت حان للتنحي، وأضافوا أن الحملة الجوية المحتملة ستركز على أهداف تمثل نقطة التقاء عصابات المخدرات بنظام مادورو، مشيرين إلى أن ترامب وكبار مساعديه يسعون إلى زعزعة استقرار النظام.

وجاءت هذه التصريحات في وقت شن فيه الجيش الأمريكي اعتداءات على قوارب يُزعم أنها كانت تحمل مخدرات في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ.

يأتي هذا التصعيد في وقت أعلنت فيه وزارة الدفاع الأمريكية عن إرسال حاملة طائرات متطورة إلى البحر الكاريبي، في إطار تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة. كما أكد ترامب تفويض وكالة الاستخبارات المركزية بتنفيذ عمليات سرية في فنزويلا.

