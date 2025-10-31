رئيس كولومبيا: ما يجري في السودان إبادة جماعية.. والغرب بصمته يمنح الإذن للجرائم

أكد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أن ما يجري في السودان يشكل إبادة جماعية موصوفة، منتقدًا الموقف الغربي الذي وصفه بـ”المتواطئ” تجاه ما يحدث هناك.

وقال بيترو في تصريحات له، إنّ “ما يحصل في السودان هو إبادة جماعية”، مضيفًا: “بقدر ما يكون الغرب عاجزًا عن إنهاء الإبادة الجماعية، بل يتواطأ ويصفق لها، فإن المزيد من القوى البربرية تعتقد أنها تملك الإذن بممارسة الإبادة”.

ودعا الرئيس الكولومبي إلى إعادة تأسيس القانون الدولي، مشددًا على ضرورة “إنهاء هذه الهمجية مرة واحدة وإلى الأبد”، عبر إنشاء قوة مسلحة دولية تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة وتمنح قراراتها القوة والتنفيذ.

وفي سياق متصل، اعتبر بيترو أن التحركات الأميركية في منطقة الكاريبي غير قانونية، متسائلًا: “ماذا تعتقد حكومات الكاريبي؟ وماذا تعتقد شعوبها؟”، داعيًا بلاده إلى تقديم اقتراح في الأمم المتحدة يطالب بوقف ما وصفه بـ”العدوان على منطقة الكاريبي”.

المصدر: وكالات