“واشنطن بوست”: تقرير أميركي سري يكشف أن جيش الاسرائيلي ارتكب مئات الانتهاكات بغزة

كشفت “صحيفة واشنطن بوست” الامريكية، أن “تقريرا سريا أعده المفتش العام في وزارة الخارجية الأميركية -قبل أيام من “اتفاق وقف إطلاق النار” في غزة، أشار إلى أن “الجيش الاسرائيلي ربما ارتكب مئات الانتهاكات لحقوق الإنسان خلال عملياته العسكرية مستخدما أسلحة أميركية الصنع”.

وبحسب الصحيفة، فقد تلقت الخارجية الأمريكية نحو 500 تقرير -من وكالات حكومية ومنظمات حقوقية وشهود عيان- توثق استخدام جيش العدو الإسرائيلي أسلحة أميركية في اعتداءات أسفرت عن مقتل مدنيين، بينهم عشرات الأطفال.

ويضيف التقرير، انه رغم وجود تعليمات داخلية تقضي بضرورة التحقيق في مثل هذه التقارير خلال شهرين، فإن ثلثي الحالات لم تُعالج بعد، ولا تزال الوزارة تنتظر ردودا من حكومة الكيان الصهيوني.

وأحد أبرز الأمثلة التي وردت في التقرير، غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في غزة، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 90 شخصا بينهم 25 طفلا. كما وثقت تقارير أخرى استهداف خيم ومستشفيات، بينها مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

واشارت “واشنطن بوست” ايضا، الى ان “تقرير المفتش العام بالخارجية الأميركية أثار شكوكا بشأن احتمال مساءلة إسرائيل عن أفعالها في غزة”.

من جهته، انتقد المستشار القانوني بالخارجية الأميركية “جون رامنغ تشابيل”، تجاهل إدارة “ترامب” لهذه الأدلة؛ معتبرا أن ذلك يمثل دعما غير مشروط لسياسة نقل الأسلحة إلى حكومة رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو المطلوب للجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.

ويأتي هذا التقرير في وقت تتزايد فيه الضغوط داخل الكونغرس الأميركي لتقييد المساعدات لكيان الاحتلال حيث تتصاعد الانتهاكات الصهيونية لوقف اطلاق النار المتفق عليه.

المصدر: مواقع