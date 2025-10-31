اعلام العدو يكشف حجم الخسائر الكبيرة لدى جيش الاحتلال في غزة

أعلنت صحيفة “هآرتس العبرية”، أنّ أكثر من 10 آلاف جندي من جيش العدو الإسرائيلي قد قتلوا أو أصيبوا خلال العدوان على قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، أعلنت وسائل اعلام العدو أنه “منذ اندلاع الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، قتل ما لا يقل عن 1152 جنديا إسرائيليا، وأن نحو 42 في المئة منهم دون سن 21”.

وأضافت المصادر ذاتها أن “أكثر من 6 آلاف جندي آخر قد أصيبوا خلال هذه الفترة، وكثير منهم يعانون من إصابات جسدية أو نفسية خطيرة”.

وأشار التقرير إلى أن “تلك الأرقام تعكس شدة المعارك وارتفاع حجم خسائر جيش الاحتلال في الحرب التي بدأت في السابع من تشرين الأوّل/أكتوبر 2023”.

