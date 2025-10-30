عراقجي ينتقد استئناف أمريكا التجارب النووية ويصفها بـ “الإجراء الرجعي والخطير”

انتقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب استئناف التجارب النووية، واصفاً الخطوة بأنها تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً للسلم والأمن العالميين.

وفي تصريحاته، أشار عراقجي إلى أن الولايات المتحدة، التي غيّرت مؤخراً تسمية “وزارة الدفاع” إلى “وزارة الحرب”، تعود لاستئناف تجاربها الذرية، وهي قوة متغطرسة مسلحة نووياً. وانتقد الموقف الأميركي المزدوج الذي يصوّر البرنامج النووي السلمي الإيراني كخطر، فيما تهدد بضرب المنشآت الإيرانية الخاضعة للرقابة الدولية.

وأكد عراقجي أن الولايات المتحدة تمثل “أخطر عامل في انتشار الأسلحة النووية في العالم”، معتبراً استئناف التجارب النووية الأميركية “خطوة رجعية وغير مسؤولة وتهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين”.

ودعا الوزير الإيراني المجتمع الدولي إلى “تحميل الولايات المتحدة المسؤولية عن تطبيع انتشار مثل هذه الأسلحة الشريرة”.

المصدر: قناة العالم