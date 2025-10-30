مجموعة السبع تطلق تحالفاً جديداً لمواجهة هيمنة الصين على المعادن الحيوية وضمان أمن سلاسل الإمداد

أعلن وزراء الطاقة في دول مجموعة السبع، الخميس في كندا، عن إطلاق تحالف جديد يهدف إلى التصدي للهيمنة الصينية على المعادن الحيوية، وذلك لضمان وصول أكثر موثوقية إلى هذه الموارد الحيوية اللازمة لتكنولوجيات المستقبل.

ويأتي هذا القرار في إطار اجتماع المجموعة الذي يستمر يومين بمدينة تورنتو، بعد ساعات من توقيع اتفاق بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ بشأن توريد المعادن النادرة، التي تدخل في تصنيع العديد من المنتجات، من الألواح الشمسية وصولاً إلى الصواريخ الدقيقة.

وأكدت وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية، كاترينا رايشه، أهمية تنويع طرق استيراد المواد الخام. فيما أعلن وزير الطاقة الكندي، تيم هودجسون، أن خطة التحالف سيتم إضفاء الطابع الرسمي عليها في تورنتو من خلال تأسيس “تحالف إنتاج المعادن الحيوية”.

وأوضح هودجسون أن الاتفاق يهدف إلى “إقامة سلاسل توريد شفافة وديمقراطية ومستدامة للمعادن الحيوية في دول مجموعة السبع”. وتشمل جهود التحالف تعاون بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة في حشد الاستثمارات الخاصة لرفع حجم إنتاج المعادن الحيوية وتجاوز الاعتماد على الصين، بهدف الحد من نفوذها في الأسواق العالمية.

المصدر: أ.ف.ب.