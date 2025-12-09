الولايات المتحدة تعلن عن تخفيض دعم كييف بعد صرف دفعات قرض مجموعة السبع

أفادت وسائل إعلام أوروبية، نقلاً عن دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي، بأن الولايات المتحدة أبلغت شركاءها خلال اجتماع وزراء مالية دول مجموعة السبع بنيّتها تقليص الدعم المخصص لأوكرانيا، وذلك عقب صرف الدفعات الأخيرة من القرض الذي أُقرّ في عهد الإدارة الأمريكية السابقة.

وذكرت صحيفة Politico أن “الولايات المتحدة أوضحت خلال الاجتماع أنها ستخفض دعمها لأوكرانيا بعد استكمال صرف الدفعات المتبقية من قرض مجموعة السبع، الذي جرى الاتفاق عليه في عهد الرئيس السابق جو بايدن عام 2024”.

وكانت دول مجموعة السبع قد وافقت في عام 2024 على تقديم قرض يقارب 50 مليار دولار لأوكرانيا، يتم تمويله من العائدات المستثمرة للأصول الروسية المجمّدة.

وبحسب وكالة “سبوتنيك”، فقد خصّصت دول المجموعة حتى 2 ديسمبر/كانون الأول نحو 34.8 مليار دولار لكييف ضمن هذا الإطار.

المصدر: سبوتنيك