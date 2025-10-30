لافاجيت تحذّر: وقف أعمال الكنس وجمع النفايات الاثنين ومدن الفيحاء مهددة بكارثة نفايات

أعلنت شركة لافاجيت في بيان رسمي عن قرار وقف أعمال الكنس وجمع النفايات مؤقتًا اعتباراً من صباح يوم الإثنين 3 تشرين الثاني 2025، وذلك بعد انتهاء مدة العقد الموقع مع اتحاد بلديات الفيحاء، وعدم صدور أي قرار رسمي بتمديد العقد أو تلزيم شركة بديلة.

وأوضحت الشركة أنها استمرت خلال الأشهر الماضية في تنفيذ مهامها دون غطاء قانوني أو مالي، متحمّلة أعباء التشغيل من صيانة وآليات ووقود وأجور عمال، وذلك حرصاً على النظافة والصحة العامة في مدن الاتحاد المتمثلة بطرابلس، الميناء، البداوي، والقلمون.

وأكدت لافاجيت أن استمرار التجاهل الرسمي وضع الشركة أمام استحالة الاستمرار في العمل بالقدرات الذاتية، مما اضطرها إلى إعلان الإضراب الشامل حتى يتم معالجة الملف واتخاذ القرار اللازم.

وحذّرت الشركة من أن التوقف القسري سيؤدي إلى تكدّس النفايات خلال أيام قليلة، وهو ما يشكل تهديداً حقيقياً بوقوع كارثة بيئية وصحية في المنطقة، داعية الجهات المعنية إلى التدخل السريع لتجنّب الأسوأ.

المصدر: موقع المنار