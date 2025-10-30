الخميس   
   30 10 2025   
   8 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 17:34
    وقفة غضب في طرابلس تنديداً بجريمة بليدا… وزير العمل: آن الأوان لردع العدو

      شهدت مدينة طرابلس وقفة غضب حاشدة أمام مبنى البلدية، تنديداً بجريمة العدو الإسرائيلي في بلدة بليدا، والتي استهدفت موظفاً بلدياً أثناء تأدية واجبه.

      وانضمّ إلى الوقفة وزير العمل محمد حيدر، الذي وصف ما حدث بـ“العدوان البشع وجريمة الحرب”، داعياً الحكومة إلى تجاوز مرحلة الاستنكار والمضي في خطوات عملية لردع العدو الإسرائيلي، ووضع حدّ لتماديه في استهداف لبنان وأهله.

      وسجّل الحضور مشاركة واسعة من العمال والنقابيين وفعاليات المدينة، حيث أكّد رئيس اتحاد نقابات العمال في الشمال شادي السيّد أنّ دماء الشهداء أمانة في أعناق اللبنانيين، مشدداً على أنّ الردّ الحقيقي يكون بتوحيد الصفوف ودعم المقاومة في مواجهة الاحتلال.

      المصدر: موقع المنار

