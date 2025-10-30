العمل البلدي في حزب الله: اعتداء بليدا عمل إرهابي ‏موصوف يظهر حقد العدو وخوفه من إرادة الصمود

دان ملف العمل البلدي المركزي في حزب الله “الإعتداء الإجرامي الذي أقدمت عليه قوات الإحتلال ‏الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، في بلدة بليدا الجنوبية، حيث توغلت إلى داخل البلدة، ودخلت مبنى البلدية، ‏وأعدمت بدم بارد موظفا أثناء تواجده داخل مركز عمله في البلدية، بما يمثل استهدافا مباشرا لإدارة رسمية ‏لها طابعها المدني والخدماتي، وهي تُعبر عن إرادة الناس ومدى تمسكهم بأرضهم”.

ورأى أن “استهداف الموظف البلدي ابراهيم سلامة داخل مبنى البلدية ليس مجرد اعتداء عابر، بل هو عمل إرهابي ‏موصوف يظهر حقد العدو وخوفه من إرادة الصمود التي يجسدها أبناء القرى الحدودية في وجه عدوانه ‏المتكرر”.‏

وتقدم الملف من “عائلة الشهيد ومن رئيس وأعضاء المجلس البلدي وجميع العاملين في ‏بلدية بليدا وعموم أهالي البلدة، بأحر التعازي والمواساة”، مؤكدا أن “هذه الجريمة لن تزيد البلديات والعاملين ‏فيها وكل من يتعاطى الشأن العام إلا صلابة وإصرارا على مواصلة مسيرة العطاء في خدمة الناس وتعزيز ‏ثباتهم في أرضهم”.‏

وإذ دعا “المجتمع الدولي ومؤسساته الإنسانية والاجتماعية والحقوقية، إلى تحمل مسؤولياته في إدانة هذا ‏الاعتداء الخطير، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والمنشآت المدنية في الجنوب اللبناني”، طالب “الدولة اللبنانية، جيشا ومؤسسات، بتفعيل دورها في تأمين الحماية للمدنيين ومساندتهم على الصمود ‏والتمسك بأرضهم رفضا للاحتلال الصهيوني”.

وناشد “جميع البلديات والاتحادات على امتداد الوطن، المشاركة في وقفة تضامنية ‏مع بلدية بليدا، تنديدا بما حصل ودعما لصمود الأهالي والبلديات، وذلك في العاشرة من صباح غد الجمعة، أمام مركز السرايا في مدينة النبطية”.