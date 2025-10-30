الكرملين يرد على تصريح ترامب بشأن استئناف التجارب النووية

رد الكرملين اليوم الخميس، على ما ذكره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن استئناف الولايات المتحدة تجاربها النووية، مؤكدا أن روسيا لم تُجرِ أي اختبارات لكنها ستتخذ مثل هذه الخطوة إذا أقدمت واشنطن على ذلك.

وقبل دقائق من بدء اجتماعه اليوم مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، أمر ترامب الجيش الأمريكي باستئناف اختبار الأسلحة النووية على الفور، وذلك لأول مرة منذ 33 عاما.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال اليوم أنه “بسبب عمليات الاختبار التي تُجريها دول أخرى، أصدرت تعليماتي لوزارة الحرب بالبدء في اختبار أسلحتنا النووية بالمثل”.

المصدر: مواقع