الحوت حول الفساد في بلدية بيروت: الإصلاح الحقيقي يبدأ بتُفعيل آليات الرقابة والمساءلة

قال النائب عماد الحوت إن “‏ملف بلدية بيروت ليس مجرّد أرقام مفقودة أو صفقات مشبوهة، والتحقيق الجاري يجب أن يكون مدخلًا لمعالجة جذرية للفساد المالي والإداري الذي أنهك العاصمة”.

وأكد الحوت في حديثٍ له، الخميس، أن “الإصلاح الحقيقي يبدأ حين تُفعَّل آليات الرقابة والمساءلة، وتُستعاد الثقة بالإدارة العامة للعاصمة”.

وأشار الحوت إلى أن “المطلوب ليس تسويةً سياسيةً، بل كشف الحقيقة كاملة، ومحاسبة من يثبت تورّطه، ووضع حدٍّ لمن يستبيح المال العام، ووضع خطة إصلاحية تعيد الانضباط والشفافية إلى إدارة العاصمة، وهو ما سنتابعه مع المعنيين”، وتابع “بيروت تستحق إدارةً نزيهةً وشفافةً تضع خدمة الناس فوق المصالح والمحاصصات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام