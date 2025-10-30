الشيخ الخطيب دان العدوان على بليدا: تاريخ الكيان الصهيوني حافل بمثل هذه الجرائم النكراء

أجرى نائب رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان الشيخ علي الخطيب، الخميس، اتصالًا هاتفيًا برئيس بلدية بليدا حسان حجازي، معزّيًا باستشهاد الموظّف في البلدية إبراهيم سلامة، الذي استشهد على يد قوات العدوّ الإسرائيلي المجرمة لدى اقتحامها البلدة الليلة الماضية.

وقال الشيخ الخطيب: “إننا نتوجّه إلى رئيس وأعضاء المجلس البلدي وأهالي بلدة بليدا الأبيّة الصامدة، المجروحة بفقد أحد أبنائها الميامين، مستلهمين قول الله تعالى: ولا تحسبنّ الذين قُتلوا في سبيل الله أمواتًا بل أحياءٌ عند ربهم يُرزقون”.

وأضاف الشيخ الخطيب أنّ “هذه الجريمة النكراء تكشف مرةً جديدة مدى العدوان الصهيوني المستمر وآفاقه الخطيرة، وتضع السلطة اللبنانية واللبنانيين جميعًا، والعالم أجمع، أمام مسؤولية التحرّك العاجل لردع هذا العدوان بشتى السبل المتاحة، وتُلزم الحكومة اللبنانية بتوجيه شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي، خاصةً وأنّها طالت موظّفًا رسميًا في الإدارة اللبنانية، كرّس حياته لخدمة أبناء بلدته وصمد فيها من أجل هذا الغرض”.

وتابع الشيخ الخطيب “إننا لا نستغرب ما أقدمت عليه قوات الاحتلال، فتاريخ الكيان الصهيوني حافلٌ بمثل هذه الجرائم النكراء منذ أن زرعه الاستعمار في هذه المنطقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام