البرلمان الأوكراني يسحب مشروع قانون يحرم اللغة الروسية من الحماية التي تتمتع بها

قرر البرلمان الأوكراني سحب مشروع قانون الحكومة الهادف إلى حرمان اللغة الروسية من الحماية القانونية بناء على طلب رسمي من مجلس الوزراء الأوكراني.

وقال النائب الأوكراني فلاديمير فياتروفيتش إن قرار سحب مشروع القانون اتخذ تحت ضغط خارجي، مدعيا أن ذلك يعود إلى موقف جماعات ضغط لم يسمها داخل مجلس أوروبا.

واقترح مشروع القانون “رقم 14120” تعديلات على قائمة اللغات المشمولة بالميثاق الأوروبي للغات الإقليمية أو لغات الأقليات.

ووفقا لمعدي مشروع القانون، سيتم استبعاد اللغتين الروسية والمولدوفية من قائمة اللغات المحمية بموجب الميثاق.

كما وتستكمل الحرب على كل ما هو روسي في أوكرانيا، وقد شدد الكرملين مرارا على استحالة تدمير الثقافة الروسية، مهما حاول نظام كييف.

المصدر: روسيا اليوم