الطقس في لبنان..

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في لبنان الخميس ان يكون الطقس غدا الجمعة، صافيا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، وتبقى نسبة الرطوبة منخفضة مع رياح ناشطة.

-الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية ورطوبة منخفضة.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الاول في بيروت بين 21 و29، في طرابلس بين 20 و 28 ، في زحلة بين 13 و27 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: صاف مع ارتفاع بدرجات الحرارة خصوصا على الساحل حيث تتخطى معدلاتها الموسمية مع انخفاض بنسبة الرطوبة،كما تنشط الرياح أحيانا.

الجمعة: صاف مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، كما تبقى نسبة الرطوبة منخفضة ورياح ناشطة.

السبت: صاف اجمالا مع انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل إضافي فوق الجبال وفي الداخل، وتبقى الرياح ناشطة.

الأحد: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة وتبقى الرطوبة منخفضة مع رياح ناشطة أحيانا.

-الحرارة على الساحل من 22 الى 30 درجة، فوق الجبال من 13 الى 22 درجة، في الداخل من 11 الى 29 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

-الانقشاع: جيد.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و65 %.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 26 درجة.

-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام