الخميس   
   30 10 2025   
   8 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 09:41
    لبنان

    الطقس في لبنان..

      توقعت مصلحة الارصاد الجوية في لبنان الخميس ان يكون الطقس غدا الجمعة، صافيا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، وتبقى نسبة الرطوبة منخفضة مع رياح ناشطة.

      -الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية ورطوبة منخفضة.

      ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الاول في بيروت بين 21 و29، في طرابلس بين 20 و 28 ، في زحلة بين 13 و27 درجة.

      -الطقس المتوقع في لبنان:
      الخميس: صاف مع ارتفاع بدرجات الحرارة خصوصا على الساحل حيث تتخطى معدلاتها الموسمية مع انخفاض بنسبة الرطوبة،كما تنشط الرياح أحيانا.
      الجمعة: صاف مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، كما تبقى نسبة الرطوبة منخفضة ورياح ناشطة.
      السبت: صاف اجمالا مع انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل إضافي فوق الجبال وفي الداخل، وتبقى الرياح ناشطة.
      الأحد: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة وتبقى الرطوبة منخفضة مع رياح ناشطة أحيانا.

      -الحرارة على الساحل من 22 الى 30 درجة، فوق الجبال من 13 الى 22 درجة، في الداخل من 11 الى 29 درجة.
      -الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.
      -الانقشاع: جيد.
      -الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و65 %.
      -حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 26 درجة.
      -الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

