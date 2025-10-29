اجتماع مصري–سوداني بالقاهرة لبحث التطورات في السودان بعد أحداث الفاشر المأساوية

عقد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اجتماعًا مع نظيره السوداني، محيي الدين سالم، في القاهرة لمناقشة المستجدات على الساحة السودانية، والأوضاع الإنسانية والأمنية المتفاقمة في مدينة الفاشر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، تميم خلاف، أن الوزير عبد العاطي أكد خلال اللقاء دعم مصر الكامل للشعب السوداني الشقيق، والتزامها الثابت بمواصلة جهودها لتحقيق الاستقرار والسلام في السودان. كما شدّد على انخراط مصر الفعّال في المسارات الرامية إلى وقف إطلاق النار وإقرار هدنة إنسانية شاملة تتيح وصول المساعدات وتخفف من معاناة المدنيين.

وأكد عبد العاطي تمسك مصر المبدئي بوحدة السودان وسلامة أراضيه وسيادته ومؤسساته الوطنية، مشيرًا إلى أن أمن السودان واستقراره جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة واستقرارها.

واستعرض الوزيران سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاستثمارية وإصلاح البنية التحتية، حيث أكد عبد العاطي استعداد مصر لتوسيع التعاون في قطاعات حيوية تشمل: الكهرباء، المياه، الصحة، والتعليم، دعمًا لاحتياجات الشعب السوداني في هذه المرحلة الحرجة.

كما تناول اللقاء ملف الأمن المائي، حيث اتفق الجانبان على وحدة موقف مصر والسودان كدولتي مصب لنهر النيل، وشددا على الالتزام بالقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، ورفض أي إجراءات أحادية قد تمس مياه النيل، في إشارة إلى مواقفهما المشتركة تجاه مشاريع مثل سد النهضة.

واختتم اللقاء بالتأكيد على حرص البلدين على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق لتعزيز أواصر الأخوة التاريخية بين الشعبين ودعم تطلعاتهما المشتركة نحو الأمن والتنمية والاستقرار.

المصدر: روسيا البوم