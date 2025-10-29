وزارة التربية توضح حادثة تلاميذ مدرسة رفيق الحريري في عرمون: لا إصابات خطيرة

أصدر المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي بياناً حول الحادثة التي تعرض لها عدد من التلاميذ في مدرسة رفيق الحريري في عرمون. وأوضح البيان أن المدرسة كانت قد استقدمت إحدى الشركات لوضع حبوب لمكافحة الفئران خلال عطلة الصيف، وقد تم التخلص منها فور عودة التلاميذ.

ولفتت الوزارة إلى أن إحدى الحبوب كانت مخبأة بين الأعشاب قرب حوض للزراعة، فأمسكت بها تلميذة من صفوف الروضات وعبثت بها مع اثنين من رفاقها. وتنبهت معلمة الصف للأمر، وأبلغت مديرة المدرسة التي سارعت، كإجراء احترازي، إلى نقل التلاميذ للمستشفى وإجراء الفحوص الطبية اللازمة لهم، والتي أظهرت سلامتهم، وقد صادق عليها الطبيب الشرعي قبل خروجهم.

وأكدت وزارة التربية أنها تابعت الموضوع عن كثب، مشددة على حرص الوزيرة الدكتورة ريما كرامي على سلامة التلاميذ، مشيرة إلى أنها ستصدر تعميماً للمدارس بضرورة توخي الحذر في مثل هذه الحالات، والحرص على إخطار الوزارة بكل الإجراءات المتخذة داخل المدارس لتفادي أي حوادث مستقبلية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام