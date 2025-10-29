الشيخ خليل رزق: أمريكا ليست وسيطاً وتتحدث بلغة العدو الصهيوني ولن تضعف عزيمتنا

أحيا حزب الله الاحتفال التكريمي للشهيد المجاهد على طريق القدس محمد أكرم عربية المعروف باسم “حيدر الكرار”، في بلدة القليلة الجنوبية، بحضور مسؤول العلاقات الخارجية في حزب الله فضيلة الشيخ خليل رزق، إلى جانب عائلة الشهيد وفعاليات وشخصيات دينية واجتماعية وعلماء دين وعدد من عائلات الشهداء، إضافة إلى حشود من أهالي البلدة والقرى المجاورة.

وافتُتح الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبتها كلمة للشيخ رزق باسم الحزب، ركّز فيها على ما وصفه بمحاولات التهويل والترهيب من قبل الموفدين والمبعوثين الأمريكيين إلى لبنان، إلى جانب وسائل الإعلام والأبواق التي تحاول بث الرعب بين الناس. وأكد أن كل هذه المحاولات تأتي في سياق ما يُخطط للبنان، مشدداً على أن المقاومة والمجتمع لن يُخضعا للحرب أو للتطبيع مع العدو الصهيوني.

وقال الشيخ رزق: “يضعوننا بين خيارين، إما الحرب أو الرضوخ، لكن هذا ما تحلم به إسرائيل ونحن لن نذل أو نخضع للعدو الصهيوني أو لأمريكا، طالما فينا روح وقلب ينبضان بالحياة، وطالما أن لدينا مجاهدين وشهداء مخلصين”.

كما شدد على أن قدر المقاومة أن تستمر في القتال والدفاع عن لبنان، مؤكداً أن أمريكا التي تزعم أنها ترأس لجنة مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، ليست وسيطاً نزيهاً بل تتحدث بلغة العدو الصهيوني، ولن يمكن الوثوق بكل ما يقوله أي موفد أمريكي. وأوضح أن الهدف من هذه التهديدات هو زرع الرعب، لكن الثقة بالله والتوكل عليه سيجعل الشعب والمقاومة أشداء فيما بينهم ورحماء للآخرين.

واختتم الشيخ رزق كلمته بالتأكيد على أن التهويل والعويل لن يضعفا عزيمة اللبنانيين والمقاومة، وأن دماء الشهداء والتضحيات ستبقى مصدر قوة في مواجهة كل المخاطر، مؤكدًا استمرار الحزب في مسيرة الدفاع عن الوطن والحفاظ على كرامة أهله.

المصدر: العلاقات الإعلامية في حزب الله