    دولي

    الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية متفاقمة في الفاشر

      أشارت مسؤولة مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في السودان جاكلين ويلما بارليفليت إلى أن “عشرات الآلاف من المدنيين ما زالوا عالقين في مدينة الفاشر غربي السودان، دون أي إمكانية لوصول المساعدات الإنسانية إليهم، في ظل استمرار القتال وسيطرة قوات الدعم السريع على المدينة”.

      وأوضحت بارليفليت في تصريح لها اليوم الأربعاء أن “دخول قوات الدعم السريع إلى الفاشر خوفًا  واسع النطاق بين السكان الذين عانوا من أكثر من 500 يوم من الحصار والقصف”، مشيرة إلى أن “نحو 26 ألف شخص فروا من المدينة خلال الأيام الأخيرة، في ظروف وُصفت بأنها كارثية”.

      وأضافت أن “المدنيين الفارين يواجهون ابتزازًا واعتقالات ونهبًا وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أثناء محاولتهم الوصول إلى مناطق أكثر أمنًا”، مؤكدة أن “الأمم المتحدة لا تمتلك حاليًا أي وصول للمدنيين في الفاشر رغم المطالبات المتكررة بهدنة إنسانية وممرات آمنة”.

      وتقدّر الأمم المتحدة أن نحو 260 ألف مدني ما زالوا داخل المدينة، وسط صعوبة في تحديد الأعداد الدقيقة بسبب تدهور الوضع الميداني.

      وتتهم منظمات إنسانية السلطات السودانية وقوات الدعم السريع بارتكاب “مجازر وانتهاكات واسعة” بحق المدنيين في الفاشر، بينها إعدامات ميدانية وعمليات تهجير قسري، فيما دعت الأمم المتحدة إلى السماح بممر آمن لإجلاء المدنيين.

      في المقابل، تنفي قوات الدعم السريع هذه الاتهامات، وتقول إنها “تستهدف فقط مواقع الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه” وتعمل على “تطهير المدينة من جيوب العدو”، وفق بيان لها.

      المصدر: وكالات

