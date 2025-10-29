مستوطنون إسرائيليون يحرقون مركبتين شمالي رام الله ويخطّون شعارات معادية للعرب

أقدم مستوطنون إسرائيليون، فجر اليوم الأربعاء، على إحراق مركبتين فلسطينيتين وخطّ شعارات عنصرية معادية للعرب على جدران منازل في بلدة عطارة شمالي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وافاد شهود عيان إن مجموعة من المستوطنين المتطرفين اقتحموا البلدة في ساعات الفجر الأولى، وأضرموا النار في مركبتين تعودان لمواطنين فلسطينيين، قبل أن يفرّوا باتجاه المستوطنات القريبة، تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف الشهود أن المستوطنين خطّوا شعارات معادية للعرب باللغة العبرية على جدران عدد من المنازل، في مشهد يندرج ضمن ما يُعرف بسياسة “تدفيع الثمن” التي ينفذها مستوطنون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في أنحاء الضفة الغربية.

ووفق بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفّذ المستوطنون الإسرائيليون أكثر من 7,154 اعتداءً ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأوضحت الهيئة أن تلك الاعتداءات تسببتفي مقتل 33 فلسطينياً وتهجير 33 تجمعاً بدوياً، إلى جانب إقامة 114 بؤرة استيطانية جديدة خلال العامين الماضيين.

وتأتي هذه الاعتداءات في إطار تصعيد واسع النطاق للاحتلال في الضفة الغربية، حيث أسفرت الاعتداءات العسكرية الاسرائيلية منذ عام 2023 عن شهادة نحو 1,062 فلسطينياً وإصابة قرابة 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف شخص بينهم 1,600 طفل، بحسب مؤسسات حقوقية فلسطينية.

