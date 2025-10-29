وزير الاتصالات الإيراني يؤكد أهمية تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة مع إندونيسيا

شدّد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، ستار هاشمي، خلال لقائه السفير الإندونيسي في طهران، على ضرورة استئناف أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين وتفعيل التعاون في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.

وأشار هاشمي إلى أنّ البلدين يمتلكان إمكانات كبيرة للتعاون، ولا سيّما في قطاعات الأمن السيبراني، وشبكات الجيل الخامس، والألياف الضوئية، والذكاء الاصطناعي، مؤكّدًا استعداد إيران لتبادل خبراتها في هذه المجالات.

من جهته، ثمّن السفير الإندونيسي صمود إيران، معبّرًا عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون الثنائي، ولا سيّما في مجال الاقتصاد الرقمي، داعيًا الوزير الإيراني للمشاركة في احتفالات الذكرى الثمانين لاستقلال بلاده.

المصدر: وكالة مهر