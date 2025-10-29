المغرب يعلن محاكمة مئات المحتجين من “جيل زد 212”

أعلنت النيابة العامة المغربية، مساء أمس الثلاثاء، محاكمة 2480 شخصاً من “جيل زد 212” اعتقلوا في مظاهرات شهدتها مدن بالبلاد الشهر الماضي، في حين قال مسؤول قضائي رفيع، إن الأحكام الصادرة بحق المحتجين “خضعت لشروط محاكمة عادلة”، حسب تعبيره.

وقال القاضي بمؤسسة النيابة العامة المغربية حسن فرحان، اليوم الأربعاء، معلقا على الاحتجاجات الشبابية التي شهدها المغرب نهاية سبتمبر/أيلول إن “مجموعة من الأشخاص أُوقفوا، وأخلي سبيل 3300 شخص، مبينا بأن قاصرين شاركوا في هذه الأحداث وسُلموا لأولياء أمورهم”.

وزعم فرحان أن أكثر من ألفين من المحتجين “ثبت تورطهم في ارتكاب أفعال إجرامية تتسم بالخطورة نظرا لمساسها بسلامة الأشخاص والممتلكات وبالأمن والنظام العام”، حسب تعبيره، في وقت من المعلوم أن هذه المجموعات الشبابية المعروفة باسم “جيل زد 212” نظمت احتجاجات في 28 و29 سبتمبر/أيلول الماضي، للمطالبة بإصلاح قطاعي الصحة والتعليم ومحاربة الفساد، على خلفية وفاة 8 نساء بمستشفى حكومي بأغادير في أقل من شهر.

المصدر: مواقع